خوري يدعو لإعلان “مرحلة النهوض الاقتصادي”

دعا وزير الاقتصاد رائد خوري الجميع وتماشيا مع مشاورات بعبدا لإعلان المرحلة “مرحلة النهوض الاقتصادي”، كما يجب وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم وإطلاق رزمة مشاريع اقتصادية وخلق فرص عمل، والتحدي الكبير هو تنفيذ هذه الخطة وليس فقط وضعها، والتحدي أيضا هو إبعاد المناكفات السياسية عن الاقتصاد واعتماد خطاب اقتصادي عملي بحت، وأن يكون لدينا الجرأة لأخذ تجارب بعض الدول التي حققت نموا سريعا.

وخلال تمثيله الرئيس ميشال عون في انطلاق المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البيال، دعا لتخصيص جلسات اقتصادية مخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي، واعتبر أنه مع التقدير لموازنة 2017 والعمل الجبار لإقرارها بعد 12 سنة، إلا أنها لا تهدف إلى زيادة النمو إنما هي فقط عملية حسابية، وموازنة 2018 لن نقبل إلا أن تكون في إطار الخطة الاقتصادية، وأن تكون زيادة إرادة الدولة عبر تكبير الاقتصاد بدل زيادة الضرائب.

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