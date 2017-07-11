خبير أمريكي: بيونغ يانغ قادرة على ضرب أراض أمريكية

رجح خبير صواريخ أمريكي أن يصيب صاروخ باليستي عابر للقارات في حال طورته بيونغ يانغ، القاعدة البحرية الأمريكية في سان دييغو برأس نووي ويخترق دفاعاتها الصاروخية.

جاء ذلك في مقال حول تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة، نشره موقع نورث 38 الإلكتروني، لجون شيليونغ، المهندس الفضائي، وقال فيه إن صاروخ هواسونغ-14 الباليستي العابر للقارات يمكن أن يحلق لمسافة 9700 كيلومتر كحد أقصى، وهي تقريبا المسافة بين موقع الإطلاق في كوريا الشمالية وقاعدة سان دييغو البحرية، مع قدرته على حمل 500 كيلوغرام في الرأس النووي، إذا تم تطوير الصاروخ بصورة كاملة.

وأوضح الخبير أن الصاروخ “مغلف الحمولة”، وقابل للتفريق ويمكنه حمل حمولات متعددة أو رأس حربي واحد وعدد من الشراك الخداعية ووسائل لاختراق الهدف لهزيمة الدفاع الصاروخي الأمريكي.

وقال “إذا وضع صاروخ هواسونغ-14 في الطريقة التي نعتقدها، فإنه يمكن أن يكون أفضل قليلا من ذلك عمليا … إن كوريا الشمالية لن تكون قادرة على تحقيق هذا الأداء غدا، ولكن على الأغلب أنها ستحقق ذلك في نهاية المطاف”.

سيئول: بيونغ يانغ لا تمتلك تكنولوجيا إعادة الصواريخ للغلاف الجوي

بدوره قال نائب بالبرلمان الكوري الجنوبي إن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية لا تعتقد أن كوريا الشمالية تمتلك تكنولوجيا إعادة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى الغلاف الجوي.

وقال، يي وان-يونج العضو أيضا بلجنة المخابرات في البرلمان للصحفيين اليوم، إن وكالة المخابرات الوطنية لم ترصد أيضا أي أنشطة غير عادية في موقع التجارب النووية لكوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات بقدرات نووية الأسبوع الماضي في الوقت الذي تواصل فيه برامجها النووية والصاروخية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

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