تعزيز القدرات القتالية لمروحيات تخوض المعارك في سوريا

11 يوليو, 2017 - 11:41 صباحًا المصدر: وكالات
تعزيز القدرات القتالية لمروحيات تخوض المعارك في سوريا

تخضع مروحيات “كا-52” لعملية تطويرية تحديثية.

وقالت شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر في بيان صحفي إنه سيتم تجهيز مروحيات “كا-52” بمروحة قابلة للطي مثلها في ذلك مثل نسختها البحرية “كاتران”.

وتم تجهيز مروحيات “كاتران” التي تنطلق من متن السفن البحرية بالمروحة القابلة للطي بغية تصغير حجمها.

يجدر بالذكر أنه تقرر إجراء تغييرات على مروحيات “كا-52” على ضوء تجربة استخدامها في سوريا أثناء العمليات القتالية ضد الإرهابيين.

ومن المقرر، مثلا، تزويدها بتقنية بصرية إلكترونية للتعامل مع صاروخ موجه جديد أطلق عليه “فيخر”.

ويخطط أيضا لزيادة المدى المجدي لأسلحة مروحية “كا-52” كافة.

المصدر: وكالات
11 يوليو, 2017

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