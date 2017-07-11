وقفة احتجاجية أمام مبنى “العلوم الاجتماعية” في زحلة

نفذت منسقية زحلة في “القوات اللبنانية” وهيئة قضاء زحلة في “التيار الوطني الحر”، وقفة إحتجاجية صباح اليوم عند الساعة السادسة صباحا أمام مبنى معهد العلوم الإجتماعية الفرع الرابع – كسارة -زحلة بحضور النائب جوزف المعلوف منسق القوات في زحلة ميشال تنوري، منسق التيار الوطني الحر في زحلة قزحيا الزوقي، ميشال فتوش، ابراهيم الصقر، وناشطون.

وبدأ المحتجون بالتجمع رافعين اللافتات المنددة بالتجاوزات المتكررة بحق الطوائف المسيحية واعتماد منهجية تهميش وجودهم في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة وسياسة القضم التي ظهرت في غير مناسبة، آخرها كان تعيين دكتور من الطائفة السنية عوضا عن طائفة الروم الملكيين الكاثوليك مديرا لمعهد العلوم الاجتماعية الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية.

وقد جاء تعيين الدكتور عبدالله حسين السيد مديرا للفرع بعد احالة الدكتور هيكل الراعي الى التقاعد، وطالب المعتصمون بان يبقى المركز للمسيحيين بعد ان شغله في السابق عدد من المدراء المسيحيين. وعمد المعتصمون الى نصب خيمة امام مبنى الكلية، واقفال مبنى اجلامعة بالسلاسل الحديدية.

وقد حصل اشكال بين المحتجين والموظفين الذين حاولوا الدخول للالتحاق بوظيفتهم، فتم منعهم من المتظاهرين، وقد عملت القوى الامنية المواكبة للاعتصام من فض الاشكال.

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