سوريا.. المعارك محتدمة في هذه الأماكن

أكدت المصادر أن الجيش السوري حقق تقدماً كبيراً باتجاه عمق عين ترما، كما قام بتدمير قاعدة صواريخ “كونكورس” تابعة لمسلحي جبهة النصرة في أحد المباني ما أدى لمقتل الطاقم الموجود فيها بالكامل، مصادر أخرى ذكرت أن وحدات الاقتحام في الجيش السوري تهاجم نقاط للمسلحين في معمل اللحمة في مثلث عين ترما جوبر بغية السيطرة عليه.

إلى ذلك قال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش السوري كبدت تنظيم داعش خسائر فادحة في مدينة دير الزور، وأشارت المصادر ذاتها لاندلاع اشتباكات بين الجيش السوري وعناصر من داعش على المحورين الجنوبي والغربي لمدينة دير الزور ومحيط المطار العسكري انتهت بمقتل وإصابة العديد من أفرادها.

إلى ذلك أكدت مصادر أهلية “فرار عدد من متزعمي التنظيم في دير الزور من بينهم نائب ما يسمى “أمير جهاز الحسبة” في العشارة حامد النوري الملقب “أبو حمزة القرعاني” والإرهابيون “بشار المداح” و”إبراهيم البندر” و”محمود القصوبة” و”عبد الهادي الحلوم” إضافة إلى إرهابيين اثنين من الجنسية الكازاخية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

