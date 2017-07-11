بري يترأس هيئة المكتب غداً ويهنىء بتحرير “الموصل”

يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثانية من بعد ظهر غد الأربعاء اجتماع هيئة المكتب.

من جهة أخرى، أبرق الرئيس بري إلى المرجع الإسلامي الشيعي أية الله السيد علي السيستاني مهنئاً بتحرير الموصل، ومؤكدا على وحدة العراق أرضاً وشعباً ومؤسسات.

ونوه بفتوى أية الله السيستاني التي شكلت الأساس لعودة العراق إلى صنع النصر على دولة الخرافة والإرهاب.

كما بعث ببرقيات تهنئة مماثلة إلى كل من: رئيس الجمهورية العراقي محمد فؤاد المعصوم، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبّوري، وثمن انجاز التحرير الكامل للعراق من كل بؤر الارهاب، مشددا على الوحدة العراقية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

