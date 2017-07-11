ما جديد إقفال معهد زحلة ؟

11 يوليو, 2017 - 1:39 مساءً المصدر: ليبانون ديبايت
ما جديد إقفال معهد زحلة ؟

أفادت معلومات، عن فك الا عتصام، من امام معهد العلوم الاجتماعية، في زحلة الفرع الرابع، اثر اجتماع جمع النائب طوني ابو خاطر المطران عصام درويش ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب المنسقة الاعلامية في القوات اللبنانية في البقاع تانيا حمصي.

وقد أعطي وعد من الدكتور فؤاد ايوب بتعيين مسيحي في احد فروع الجامعة اللبنانية وبناء على هذا الوعد تم تعليق الاعتصام.

وكان قد أقدم مناصرو “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على إقفال، مدخل معهد العلوم الاجتماعية، في زحلة بالسلاسل الحديدية، ونصبوا خيمة، وذلك احتجاجا” على تعيين عميد سني

المصدر: ليبانون ديبايت
11 يوليو, 2017

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