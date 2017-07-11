ضابط سوري: هكذا تجري معركة الرقة الكبرى

بدأ الجيش السوري والقوات المرادفة له هجوما على مدينة الرقة، التي يصفها “داعش” بعاصمة الخلافة، وتجري معارك عنيفة في هذا الاتجاه. ونجح الجيش في تحرير نقاط مهمة.

مصدر مسؤول عسكري شرح عن المعركة الكبرى التي يسعى من خلالها الجيش السوري بالتعاون مع حلفائه وبمساندة الطيران الروسي — السوري تحرير المنطقة من تنظيم “داعش” الإرهابي، لافتاً إلى أن الهجوم يتم من عدة محاور. وتمكن الجيش من تحرير 1500 كم مربع، ومئات المزارع والقرى وأكثر من 400 بئر نفط كان تنظيم “داعش” يستخدمها لاستخراج النفط الخام وتهريبه إلى تركيا.

وبيّن المصدر أن الجيش السوري تمكن من قطع الإمدادات عن تنظيم “داعش” بين خزانها الأساسي الرقة وريف حماة الشمالي.

وأوضح المصدر العسكري المسؤول أهمية مساندة الطيران الروسي لتحقيق النصر من خلال استهداف قوافل تنظيم “داعش” في المنطقة بالسلاح الروسي، بينما يقوم مسلحو “داعش” بإطلاق النار على مواقع الجيش باستمرار، كما يحاول الانتحاريون الوصول إلى مواقع القوات المسلحة على متن سيارات مفخخة، إلا أن الجيش السوري يحبط تلك العمليات بنجاح.

وأضاف المصدر “يستعد الجيش السوري لشن هجمات على مطار الطبقة العسكري واستعادته من سيطرة تنظيم “داعش” بغطاء جوي روسي”، لافتاً أن الجيش السوري يتمركز على بعد 15 كم عن مطار الطبقة العسكري.

يواصل الجيش السوري التمهيد لمعركة الرقة، فقد نجح في السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”، الذي اضطر إلى الانسحاب من نحو 20 منطقة، أهمها المحطة الحرارية — أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا، والتي تسمح للجيش باستكمال الطوق العسكري على “داعش”.

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