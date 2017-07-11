وزير الخارجية الأميركي: قطر كانت واضحة في موقفها ومنطقية وسنبحث سبل دفع الأمور إلى الأمام

11 يوليو, 2017 - 3:25 مساءً
11 يوليو, 2017
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