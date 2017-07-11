لافروف: ندرس “اجراءات انتقامية” من واشنطن

ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن موسكو غاضبة لعدم توصل واشنطن إلى حل حتى الآن لأزمة العقار المحجوز عليه والتابع للبعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وأضاف لافروف، على قناة تلفزيون “روسيا 24” الحكومية “من العار أن تترك الولايات المتحدة مشكلة العقار التابع للبعثة الدبلوماسية الروسية معلقة”.

وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حاولت “تسميم العلاقات الروسية-الأمريكية بأقصى قدر ممكن” عندما اتخذت تلك الخطوة في ديسمبر الماضي.

وأكد لافروف أن موسكو تدرس أخذ إجراءات انتقامية مضيفا أنها لن تناقش علنا خطواتها المزمعة

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