بالمر: التخلف والفساد والمشكلات الاقتصادية في لبنان غير مقبولة في العام 2017

نظم المعهد اللبناني لدراسات السوق ندوة حوارية للدكتور طوم بالمر نائب رئيس البرامج الدولية في معهد “اطلس” أحد أبرز صانعي السياسات في الولايات المتحدة الاميركية تحت عنوان ” السياسات الاقتصادية الممكنة والحلول المربحة للجميع” نهار السبت الماضي.

وتحدث بالمر عن الوضع اللبناني منطلقا من تقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وقال: “يشهد لبنان انقطاع كبير في الكهرباء ونحن في العام 2017 وهذا غير مقبول في الاقتصاد الحديث ناهيك عن الصعوبات والتعقيدات الادارية والبيروقراطية، اضافة الى بطء أداء شبكة الانترنت وتردي الخدمات وهذا غيض من فيض.”

وتابع: ” هناك الكثير من التخلف والقصور والمشكلات التي يعاني منها لبنان تعاني منها دول أخرى حول العالم وهي تسعى لايجاد حلول لها لوقف اضاعة الفرص واضاعة الأرباح. هناك خسائر كبيرة بسبب الفساد وهناك مقولة خاطئة تعتبر أنك عندما تأخذ مكاسب الفساد وتوزعها على العالم يصبحون أغنياء وهذا غير صحيح. وهناك أكثر من مثال حول العالم، حيث يظن الناس أنهم يكسبون جراء منظومة الفساد ولكنهم في الحقيقة خاسرين والمحصلة في النتيجة تكون سلبية. ونحن نعلم أن هناك العديد من المجموعات في لبنان التي تظن أن لديها امتيازات وتسعى لحمايتها ظنا منها أن ذلك يجعلها رابحة ولكن ذلك ينعكس سلبا على الجميع.”

وأعطى د. بالمر مثالا على صعوبة تأسيس شركة ومباشرة النشاط في لبنان مقارنة بدول أخرى حيث يمكن تأسيس شركة في سنغافور على سبيل المثال خلال ساعات، قائلا: “نحتاج لرؤية استراتيجية للقضاء على التعقيدات الادارية وصولا الى اداء ايجابي”.

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