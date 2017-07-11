الأمم المتحدة تحذر من أن قطاع غزة قد يكون أصبح “غير صالح للحياة”

أوردت الأمم المتحدة الثلاثاء في تقرير، تحذيرا من أن قطاع غزة قد يكون بالفعل أصبح “غير صالح للحياة” بعد أكثر من عشر سنوات على سيطرة حركة حماس الإسلامية عليه والحصار الإسرائيلي الخانق المفروض عليه.

وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة الثلاثاء من أن “كافة المؤشرات تسير في الاتجاه الخاطئ”.

وقال بايبر في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في القدس بعد إصدار تقرير عن الأوضاع في غزة “توقعنا قبل عدة سنوات أن يصبح قطاع غزة غير صالح للحياة استنادا إلى مجموعة من المؤشرات والموعد النهائي يقترب فعليا بشكل أسرع مما توقعنا من الوصول إلى الخدمات الصحية إلى الطاقة إلى المياه”.

وأشار بايبر أنه “عندما تقتصر الكهرباء على ساعتين يوميا كما حدث هذا الأسبوع، وعندما تقارب معدلات البطالة بين الشبان 60% ويتم الحد بشكل كبير من حصول الأشخاص الأكثر ضعفا مثل مرضى السرطان على الخدمات الصحية المتقدمة، أعتقد أنه وبالنسبة إلى قسم كبير منا فقد تم تجاوز الحد الأدنى لمستوى حياة مقبولة بأشواط”. ولكنه أشار إلى أن “الغزيين بطريقة ما يواصلون المضي قدما” رغم الصعوبات.

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