تحرير حقل الهيل وبعض المناطق بريف حمص يقرب الجيش السوري وحلفائه من السخنة أهم معقل لداعش

11 يوليو, 2017 - 6:06 مساءً
11 يوليو, 2017
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