الداخلية السعودية تعلن إعدام أربعة أشخاص في القطيف بزعم تنفيذهم عمليات إرهابية

11 يوليو, 2017 - 6:45 مساءً
11 يوليو, 2017
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