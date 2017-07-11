ضبط ١٥٠ كلغ كبتاغون في مطار بيروت معدة للتهريب الى بنغلادش

11 يوليو, 2017 - 7:06 مساءً المصدر: وكالات
ضبط ١٥٠ كلغ كبتاغون في مطار بيروت معدة للتهريب الى بنغلادش
تمكنّت جمارك مطار بيروت الدولي بإشراف رئيس دائرة المطار سامر ضيا من ضبط ١٥٠ كيلو غرام من الكبتاغون كانت في طريقها الى بنغلادش. 
المصدر: وكالات
11 يوليو, 2017

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