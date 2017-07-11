السيد نصر الله: لقد رفعت فتوى المرجعية اليأس عن الشعب العراقي وأعطت دفعاً قوياً لضباط الجيش وجنوده وأدت إلى تأسيس حشد شعبي مبارك

11 يوليو, 2017 - 8:48 مساءً
11 يوليو, 2017
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