السيدنصر الله: لقد تفاعلت الحكومة العراقية مع الرئيس نوري المالكي ثم الرئيس حيدر العبادي وكذلك كل القيادات الدينية

11 يوليو, 2017 - 8:49 مساءً
11 يوليو, 2017
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