السيد نصر الله: نأمل أن لا تكون قيادات تيار المستقبل تفكر كما قال أحد النواب بأن وجود النازحين يؤدي إلى حصول لبنان على مساعدات

11 يوليو, 2017 - 9:23 مساءً
11 يوليو, 2017
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