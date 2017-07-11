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السيد نصر الله: نأمل أن لا تكون قيادات تيار المستقبل تفكر كما قال أحد النواب بأن وجود النازحين يؤدي إلى حصول لبنان على مساعدات
11 يوليو, 2017
- 9:23 مساءً
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11 يوليو, 2017
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