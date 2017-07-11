السيد نصر الله: لقد آن الاوان للانتهاء من هذا التهديد الخطير في الجرود والفرصة متاحة وأيضاً أمام هذه الجماعات بعض الوقت القليل من أجل التوصل لتسويات معينة

11 يوليو, 2017 - 9:31 مساءً
11 يوليو, 2017
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