اعتصام لرابطة خريجي العلوم الاجتماعية 4

نفذت رابطة خريجي معهد العلوم الاجتماعية الفرع الرابع – كسارة – زحلة، وقفة تضامنية مع الجامعة اللبنانية ومع الدكتور عبدالله السيد، مدير المعهد الجديد الذي تم تعيينه خلفا للدكتور هيكل الراعي، ونددوا بالسابقة التي حصلت يوم امس وهس اقفال ابواب المعهد بالسلاسل الحديدية وهي سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة اللبنانية.

وتلا رئيس الرابطة محسن خليل الموسوي كلمة أكد فيها أن “الرابطة يهمها ان تبين الموقف الذي ينبغي اتخاذه في ضوء ما جرى البارحة بتاريخ 11 تموز من هبة طائفية مدانة وفق كل المقاييس”

وأكد أن “القرار الذي اتخذه رئيس الجامعة اللبنانية بخصوص تعيين الدكتور عبدالله السيد مديرا لمعهد العلوم الاجتماعية الفرع الرابع، انحكم الى شروط اكاديمية صرفة والى بعد وطني صاف دون النظر الى اي اعتبار طائفي او مذهبي ذلك ان المعيار الذي يحكم التعيين في الجامعة اللبنانية هو المعيار الوطني الذي يتفق مع الطبيعة الوطنية لهذه الجامعة”.

ولفت إلى أن “ما جرى مدان في ابعاده كافة وبخاصة لجهة اقفال المعهد بالسلاسل الحديدية وهذا ينم عن سلوك متهور وهو ما يحاسب عليه القانون والشرعية”.

وأيدت الرابطة “القرار الحكيم لرئيس الجامعة وندعم مدير المعهد الدكتور عبدالله السيد وهو المعروف بالاكاديمي الرصين ويتسم بكفاءة عالية تجنبه الوقوع في اي منزلق يريده الطائفيون الى اي جهة انتموا”.

وختمت: “ستبقى الجامعة اللبنانية ومعهد العلوم الاجتماعية موئلا لطلاب الفئات الشعبية في لبنان عموما وفي البقاع خصوصا ومصدرا للتربية الوطنية الحقة”.

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