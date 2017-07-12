قوارب حربية روسية جديدة في البحرية السورية

ذكرت مصادر إعلامية أن حرس السواحل السوري سيتسلم قريبا قوارب “رابتور 03160 ” الروسية، لتأمين موانئ البلاد، على أن تقوم موسكو بتوريد المعدات المرتبطة بها أيضا.

وبحسب المصادر فإن زورق خفر السواحل السريع من طراز “رابتور 03160” مخصص لأداء مهام عديدة، حيث يمكن أن يعمل كوسيلة نقل لأكثر من 20 فردا من القوات البحرية أو القوات الخاصة مع كامل الأسلحة والذخيرة، ويمكنه أن يلعب دور خفر السواحل واعتراض واحتجاز قوارب صغيرة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البحث والإنقاذ.

وعليه فإن هذا النوع من القوارب بإمكانه العمل في المناطق الساحلية والمضايق ومصبات الأنهار علما أن المعدات تسمح له بأداء المهام بأي وقت وعلى مسافة تبعد 100 ميل عن القاعدة.

يتميز هذا القارب بطول قدره 17 م وعرض 4 أمتار، حيث يسمح المحرك الذي تبلغ استطاعته 2000 حصان بزيادة سرعته لتصل إلى 50 عقدة، مع العلم أن طاقم الزورق يتكون من شخصين بالإضافة إلى قمرة تتسع لـ 22 شخصا من الجنود والأطباء وما شابه ذلك وفقا للمهمة الموكلة إليه.

يذكر أن روسيا أرسلت في 3 نوفمبر عام 2016 عددا من هذه القوارب إلى حرس السواحل السوري.

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