كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية عن “استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لليومين القادمين بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية”، لافتة إلى أن “الطقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى سوء رؤية أحياناً خلال الفترة الصباحية والمسائية”، محذرة “من التعرض الطويل لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة مع خطراندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما نلفت النظر ان الحرارة المحسوسة تفوق الحرارة الواقعية التي تقاس في الظل إذا ما أضفنا اليها نسبة الرطوبة”.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل.

الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة.

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