قاسم: هذا ما يؤخر الحرب مع “إسرائيل”

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “الشعارات الإسرائيلية لا تعنينا لأنها تهدف لرفع معنويات الإسرائيليين”، لافتاً إلى أنه “في العام 2006 حققنا انتصارا ساحقا أسس لقوة ردع منعت إسرائيل خلال 11 عاما من الأقدام على أي حماقة وقد استفدنا من هذه السنوات لبناء إضافي لقوتنا عدة وعديدا”، مضيفا “لو كنا في حالة ضعف لقامت اسرائيل بالحرب منذ زمن بعيد وما يؤخر الحرب هو قوة حزب الله ونحن الأن في موقف متقدم جدا”.

قاسم وفي حديث إذاعي قال “إننا في المقاومة لنا طريقتنا في العمل ونقوم بعملنا على الحدود وفي الداخل بحسب ما يلزم والأمر المميز أن حزب الله ليس استعراضيا ولا يهتم بالصور إنما يهتم بالإنجاز والتجهيز”.

من جهة ثانية، أكد قاسم “العلاقة مع حركة أمل ثابتة ونحن معا في الانتخابات بشكل تفصيلي في اللوائح ونحن متفاهمون تكتيكيا واستراتيجيا”.

وأضاف أن “حزب الله يشجع المصالحات و وقف اطلاق النار في مختلف المناطق السورية”.

وأوضح قاسم أن “المشكلة بين قطر والسعودية هي صراع نفوذ وسيطرة والجانبان يمولان الجماعات المتطرفة في سوريا”، موضحاً أنه “لا يخفى أن حزب الله كان يتواصل مع قطر في حل أزمة كفريا والفوعة والزبداني ومضايا وقد تم إنجاز خطوة مهمة جداً في إراحة البلدات الأربعة كما تم التواصل في معالجة المسألة الإنسانية ومعالجة بعض المعتقلين القطريين في العراق وهي حزء من المساعي الحميدة لحزب الله”، مشيراً إلى أن “السعودية دفعت قطر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران”.

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