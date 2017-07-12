انطلاق اللقاء الأمريكي-الخليجي لمناقشة الأزمة القطرية

بدأ في مدينة جدة السعودية، لقاء وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون مع وزراء خارجية دول المقاطعة الأربع بحضور كويتي.

وكانت وكالة الأنباء السعودية “واس” قد أفادت بوصول كل من وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إلى جدة، للمشاركة في اللقاء مع تيلرسون الذي يختتم في السعودية جولة خليجية زار خلالها الكويت وقطر.

وكان تيلرسون أعلن الثلاثاء من الدوحة أن لديه توقعات جيدة بشأن اللقاء مع وزراء دول المقاطعة في جدة، فيما يخص البحث عن سبل تسوية الأزمة الخليجية.

وبعد وصوله إلى السعودية اجتمع تيلرسون مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وبحث معه مستجدات الأحداث في المنطقة، وخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله.

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