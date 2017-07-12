بالصورة: في سوريا.. داعشي يٌهدي فتاة “حزام ناسف ” كمهر للزواج

وفي واقعة ثانية انتقلت سيدة أخرى، تدعى فاطمة، إلى سوريا مع ابنها في أبريل / نيسان 2014 للقاء زوجها الجهادي مراد القاضي؛ لكن السلطات التركية اعتقلت الفتاة وزوجها في كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، أثناء التوجه إلى أوروبا مع الأطفال الصغار، وقد ظهرت تفاصيل زواجها اول امس الثلاثاء حيث تم تسليمها رسميا من اسبانيا وسلمت للسلطات الاسبانية.