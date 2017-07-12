من نوادر العالم العربي ..علم السودان يرفرف فوق السفارة اليمنية بالدوحة!

أنزل العلم اليمني من ساريته فوق مبنى السفارة اليمنية في العاصمة القطرية الدوحة، ورُفع مكانه العلم السوداني.

ونقل موقع “المشهد اليمني” عن شهود عيان من اليمنيين المقيمين في قطر، مشاهدتهم اليوم إنزال علم بلادهم ورفع علم السودان بدلا منه في مبنى السفارة “التي تعد في الأساس أرضا يمنية” بحسب العرف الدبلوماسي.

ونقل الموقع الإخباري عن مصادره أن “السفارة اليمنية فتحت أبوابها للمراجعين اليمنيين المقيمين في قطر، وتعمل بكامل أعضائها بعد أن تم إنزال العلم اليمني ورفع العلم السوداني على نفس المبنى”.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الذي عينته السعودية في حكومة الرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي قد أعلن في وقت سابق أن حكومته قطعت العلاقات مع قطر، واتفقت مع جمهورية السودان على أن تتولى رعاية المصالح اليمنية هناك، وفق الأعراف الدبلوماسية.

وأفاد “المشهد اليمني” بأن أبناء الجالية اليمنية في الدوحة اعتراهم حزن شديد بعد مشاهدتهم إنزال علم بلادهم عن السفارة ورفع علم دولة أخرى عليه.

يذكر أن حكومة الرئيس اليمني الهارب عبد ربه منصور هادي، أعلنت في 5 يونيو/حزيران قطع علاقاتها مع قطر، عقب إعلان الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

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