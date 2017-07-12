نانسي عجرم تكشف عن عمليات التجميل التي أجرتها!

انتشر عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قديم للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تظهر فيه برفقة مدير أعمالها جيجي لامارا.

وتحدثت الفنانة عن لقائهما الأول في مكتب سهيل فارس. وقالت إنها كانت في الـ16 أو الـ17 من عمرها وقد خضعت لعملية تجميل أولى لأنفها. وأشارت إلى أن جيجي سألها عن ذلك وقال لها إن العملية غير ناجحة.

كما ذكرت أنها التقته مرة ثانية في المكان نفسه، بعد خضوعها لعملية تجميل ثانية لأنفها. وقالت ضاحكةً إنه علق أيضاً: “كمان مش ظابطة”.

وأضافت أنها وصفته أثناء تحدثها إلى زوجة سهيل فارس بالمزعج، والّذي “لا يعجبه العجب”.

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