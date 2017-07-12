في السعودية.. هل يواجه الشيخ الراضي مصير الشيخ النمر؟

ومن المتوقع أن تكون الجلسة مخصصة للنطق في الحكم، في ظل خشية من صدور حكم مشدَّد ضد الشيخ الراضي الذي يُعد من أبرز الباحثين الإسلاميين المعاصرين في منطقة الخليج.

وقال ناشطون إن هناك قلقا من صدور حكم مشدَّد وذلك باستغلال السلطات السعودية الأوضاع المضطربة في المنطقة الشرقية وعموم الوضع الإقليمي غير المستقر في الخليج، مشيرين إلى أن التهم الموجهة ضد الشيخ الراضي قد تحمل عقوبات مغلظة ولاسيما في ظلّ غياب العدالة في الإجراءات القضائية، وارتهان المحاكم السعودية للسلطة السياسية في البلاد.

وقد تمّ اعتقال الشيخ الراضي في ٢١ مارس/آذار ٢٠١٦ من مدينة العمران بالأحساء، شرق المملكة، بعد مضايقات واستدعاءات تعرض لها على خلفية خطب الجمعة التي ألقاها وتناول فيها سلسلة من القضايا المحلية والإقليمية، بما في ذلك استنكاره لإعدام لآية الله الشيخ نمر النمر.

ودان الشيخ الراضي في خطبه العدوان على اليمن والبحرين، ودعا لإيقاف الحرب في اليمن وسحب القوات السعودية من المنامة، وكذلك دعا إلى وقف التدخلات السعودية في شؤون الدول الأخرى، والاستجابة لمطالب الإصلاح في الداخل، كما ندد بتصنيف حزب الله منظمةً إرهابية.

وبدأت محاكمة الشيخ الراضي في ١٢ أبريل/نيسان ٢٠١٧، أي بعد أكثر من عام على اعتقاله، وهو يُعاني من أمراض عديدة بسبب كبر سنه وظروف السجن غير الملائمة.

وأدان تيار الوفاء الإسلامي استمرار السلطات السعودية في اعتقال ومحاكمة الشيخ الراضي بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقال التيار في بيان له إن “محاكمة الراضي تأتي بسبب قوله كلمة الحق باستنكاره إعدام الشيخ الشهيد نمر النمر، وإدانته للحرب على اليمن، واستنكاره للحرب السياسية والإعلامية الشعواء والمؤامرات على قوى المقاومة في المنطقة”.

لتستمر السلطات السعودية بممارساتها القمعية بحق الشيوخ ورجال الدين وجميع من يطالب بتحقيق العدالة وغيرها من حقوق المواطنة في أي بلد بالعالم.