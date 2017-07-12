مجلس الوزراء اللبناني اقر معظم البنود على جدول الاعمال وناقش بند آلية التعيينات وتم تاجيل البحث لمزيد من التشاور

12 يوليو, 2017 - 5:55 مساءً
12 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل