ساعة الصفر لمعركة “عرسال” ستكون في هذا الوقت

علمت صحيفة “الرأي” الكويتية أن “الساعة الصفر للهجوم الذي أعدّ له “حزب الله” والجيش السوري، وبمواكبةِ الجيش اللبناني لقفْل آخر دفر سوار على الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسوريا ستكون في أقل من أسبوع”.

من جهتها، أعربت أوساطٌ معنية من داخل عرسال في اتصال مع “الرأي” عن مصدريْن للقلق الذي يساور البلدة وفاعاليتها، هما التوجّس من تَمدُّد المواجهة العسكرية إلى داخل عرسال عيْنها عبر انكفاء المسلّحين تحت وطأة الهجوم عليهم ونجاحهم في خرق دفاعات الجيش اللبناني، وخصوصاً في ظل الاعتقاد أن منطقة قلعة الحصن تشكل خاصرة رخوة، يُخشى معها تكرار سيناريو المواجهة مع الجيش اللبناني في 2014″، معتبرةً أن “انتقال المواجهة الى عرسال من شأنه جعل مخيمات النازحين خارج السيطرة، وهو الأمر الذي يصعب التكهن بنتائجه، خصوصاً ان غالبية النازحين في تلك المخيمات هم من أبناء القرى السورية التي هجّرها “حزب الله”.

ولفتت إلى أن “المخاوف من نشوب أزمة إنسانية تطول في شكل أساسي الغذاء والدواء. ففي حال تجاوزت المعركة ثلاثة أيام، فإن عرسال ومخيماتها ستكون أسيرة أزمة فعلية، فرغم أن الجميع يدركون أن المنطقة تتجه نحو مواجهة عسكرية، إلا أنه لم يتمّ التحوّط لها، وتالياً فإن نحو 140 الفاً من القاطنين سيكونون أمام أوضاع مأسوية وبائسة في حال طالت المعركة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

