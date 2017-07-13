خلال أيام.. إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

علمت “الأخبار” أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يعتزم، إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في غضون أيام من أجل تحديد موعد للانتخابات الفرعية في أيلول.

كما علمت “الأخبار” أن اجتماعاً حصل أول من أمس بين المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل، كان طبقه الرئيسي إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان (مقعد الرئيس ميشال عون) وفي طرابلس مقعد النائب الراحل بدر ونّوس ومقعد النائب المستقيل روبير فاضل.

وسيعقد الأسبوع الجاري اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومةسعد الحريري، قد ينضم إليه الوزير المشنوق، لبحث ملف الانتخابات.

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