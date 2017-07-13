هذا ما دار في جلسة الحكومة عن الآلية.. ؟!

أشارت مصادر وزارية لـ”الأخبار” إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري استهل حديثه في بداية جلسة مجلس الوزراء بدعم الجيش، ومن ثم مهّد لحديث عن الآلية، فأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على إنجاز الأعمال في الوزارات، لأن المواطن يريد أن يرى إنجازات.

ولفتت المصادر إلى ان عدداً من الوزراء أبدوا وجهة نظرهم في مسألة الآلية، وكانت وزيرة التنمية للشؤون الإداريةعناية عز الدينأول من افتتح باب النقاش، مؤكدة أنه “بين الكلام عن إلغاء الآلية وإبقائها نحن مع إبقائها، ولا مانع من تطويرها”.

وأضافت: “هذه الآلية أخذت وقتاً للوصول إليها. نحن لا نريد أن ندفن رأسنا في التراب ونقول إنه لا يوجد محاصصة. ولكن بالحد الأدنى فليكن هناك كفاءة ضمنالمحاصصة”.

ورأت أن هذا الطرح يُعَدّ “تحدياً للحكومة التي أعطيت عنوان استعادة الثقة، ولا يمكننا مواجهة الأمور بأساليب لا علاقة لها بالإصلاح”. وهنا تدخل وزير العدلسليم جريصاتي، فأكد أن “الآلية هي توصية ولا علاقة لها بالدستور”، مشيراً إلى “أننا بدأنا نشعر بأن هناك استهدافاً سياسياً ومحاولة لضرب العه”.

ردّت عز الدين موضحة أن “الآلية تحاكي الدستور وتنسجم مع روحيته”. وانضم الوزيرجبران باسيلإلى النقاش، قائلاً إن “هذا البلد كلّه محاصصة ومذهبية”، مشيراً إلى أن “الآلية جيدة لكن يمكن أن تكون اختيارية بحسب رغبة كل وزير”، فردت عز الدين: “صحيح أن هناك طائفية ومحاصصة. ولسنا ضد أن يعيّن أحد من فريقه السياسي، بشرط مراعاة الكفاءة. الكل هنا يمثل أحزاباً وازنة. ونحن مثلنا مثل غيرنا نعين من المحسوبين علينا، وطرح إلغاء الآلية لا يضرّنا، لكنه يخسّر البلد وطنياً”. وفيما رأى الوزيرانعلي قانصوومحمد فنيشأن هذه “الآلية أفضل من غيرها، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح من دونها”، أكّد الوزيرعلي حسن خليلضرورة التشدد بتطبيق الآلية، لا تخفيفها. بينما أكد وزراء القوات أنهم في الوقت الذي “لا يتهمون أحداً بحمل خلفيات من وراء المطالبة بإلغاء الآلية”، لكنهم يرفضون بشدة إلغاءها، معتبرين أنها “تحدد المعايير والشروط الوظيفية”. وعقبوا بأنهم “مع تسريع العمل الإداري، بشرط بقاء الآلية وتقليص المهل الطويلة، لأنّ من الواجب معرفة كفاءات الذين يعينون وما إذا كانوا مستوفين للشروط أو لا”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

