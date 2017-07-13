تفجير انتحاري يستهدف جبهة النصرة

وبحسب التنسيقيات فقد بلغ عدد القتلى حوالي 12 شخصاً بينما أصيب أكثر من 15 آخرين، ووذكرت التنسيقيات أن انتحاريا فجر سيارة وسط تجمع لعناصر النصرة قرب مدينة إدلب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في ما قالت إنه “المعارضة المسلحة” قولهم إن الانفجار وقع في مصنع للنسيج يستخدمه أعضاء من هيئة تحرير الشام، وهي تحالف لجماعات معارضة مسلحة على رأسها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة التابعة للقاعدة سابقا)، مقرا لهم.

يأتي هذا في وقت تواصل الهدنة الروسية-الأردنية- الأميركية سريانها لليوم الرابع على التوالي في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة بالجنوب السوري.