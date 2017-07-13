في زحلة.. أفلت من خاطفيه بهذه الطريقة

استطاع الشاب (ش. ع. القادري) منتصف ليل أمس من الافلات من عملية خطف كان قد تعرض لها بالقرب من دوار المجمع السياحي الرحاب وهو في طريقه إلى منزله، بعد أن ترك أفران شمسين في كسارة قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف مساء.

وفي التفاصيل، أن أربعة مسلحين ملثمين اعترضوا طريقه بعد أن ترجلوا من سيارة جيب شيروكي، فما كان من القادري إلا أن أسرع بسيارته باتجاه المسلحين وقام بالاصطدام بجيب الشيروكي واستطاع الإفلات من سيارة مرسيدس بيضاء كانت تحاول إقفال الطريق عليه، وأكمل طريقه نحو الأوتوستراد حيث صودف مرور دورية أمنية، فلجأ القادري اليها وعملت احدى سيارات الدورية على ملاحقة السيارتين إلا أنهم استطاعوا من الفرار.

وقد ادعى القادري في مخفر المعلقة ضد مجهولين بمحاولة اختطافه.

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