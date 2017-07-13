جنجنيان يكشف عن البند الأول على جدول مجلس النواب

اعتبر النائب شانت جنجانيان أن “العجلة السياسية انطلقت ولو بوتيرة خجولة كما أننا نلمس أن هناك شفافية”، لافتا إلى أنه “من الطبيعي وجود خلاف في الأمور السياسية”.

وأشار في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان 93,3” إلى أن “البند الأول على جدول أعمال مجلس النواب هو ملف سلسلة الرتب والرواتب في ظل اجماع واضح على ضرورة اقراره”، آملاً “إنهاء الموازنة لأن هناك أمورا أخرى بحاجة إلى المعالجة”.

وعن النزوح السوري، رأى النائب جنجنيان أن “المخيمات تحولت إلى عامل تفجيري للبلد على كل المستويات الامنية الاقتصادية والاجتماعية”، مذكرا بـ”اقتراح رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لحل الملف عبر الامم المتحدة في ظل الخلاف الداخلي بشأن الحوار مع النظام السوري غير القادر على رسم سير المعارك في البلاد كما قال”.

وشكر “المؤسسة العسكرية التي أثبتت أنها ساهرة على امن الحدود من خلال العمليات الاستباقية التي قامت بها في الفترة الأخيرة”.

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