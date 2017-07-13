إعلان من الأمن العام حول “تجديد الإقامات”

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه اعتباراً من تاريخ 24/07/2017 ، سيتم ايقاف العمل بتجديد الاقامات للرعايا العرب والاجانب عبر مراكز ليبان بوست فيما خص الكفلاء الذين يسكنون ضمن نطاق عمل:

– مركز امن عام القبيات الاقليمي

– مركز امن عام شمسطار الاقليمي

– مركز امن عام جزين الاقليمي

وبالتالي تقدم طلبات التجديد حصراً في المراكز المذكورة مع التأكيد على:

1- الزامية حضور العربي او الاجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب تجديد الاقامة ( من الانموذج القديم) وذلك بهدف الحصول على بطاقة الاقامة البيومترية الذكية.

2- وجوب التقدم بطلب الاقامة قبل فترة خمسة ايام على الاقل من انتهاء مدة صلاحية السمة (فترة السماح) بالنسبة للطلبات الجديدة، وقبل فترة خمسة ايام على الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية الاقامة في حال التجديد.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

