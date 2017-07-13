خوري من برج حمود: نشجع الاستثمار الأجنبي ولكن..

أكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن “الهدف من الجولة على المحال التجارة والمؤسسات في برج حمود هو التأكد من أن المحلات جميعها مرخصة، لقد اتخذنا في الحكومة قراراً وفي وزارة الاقتصاد، بتطبيق القانون الذي يرعى عمل المؤسسات التجارية وخصوصا الترخيص اللازم وفقا لعمل كل مؤسسة، فالعمالة أكانت أجنبية أو لبنانية يجب أن تكون تحت سقف القانون، إذ أن الاقتصاد اللبناني يعاني اليوم من مشاكل جمة بسبب هذه الأمور”.

وقال “إننا قمنا بجولة على المحال التجارية في برج حمود برفقة رئيس البلدية واتخذنا تدابير فورية بحق مخالفين وقضت بإفقال ملحمة ليس لديها الترخيص اللازم للمارسة هذا العمل ووضعها غير قانوني بأي شكل من الأشكال، هذا الأمر لا نقبل به، وكذلك محال الخضار التي أقفلناها ليس لديها الاوراق القانونية اللازمة”.

وأضاف “إننا لسنا ضد الاستثمار الأجنبي بل إننا نشجعه شرط ان تطبق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا يمكن لأي كان أن يفتح محلا أو مؤسسة دون الترخيص اللازم وأن يمارس عملا ما دون أن يحصل على الإذن المناسب فهو بذلك ينافس أصحاب المؤسسات المرخصة والتي تدفع الضرائب على أنواعها، وبالتالي تخسر الدولة الرسوم والضرائب الواجب تسديدها عن هذا العمل”، مشيرا إلى “أننا لحظنا تزايدا في عدد هذه المؤسسات من كل الجنسيات ولا نقصد جنسية معينة، علما أن الاقتصاد اللبناني وصل إلى مرحلة لا يمكن تحملها في ظل الظروف الراهنة”.

وهنأ “بلدية برج حمودعلى اتخاذها الاجراءات المناسبة في هذا المجال ونحن هنا لمساندتها ودعمها. واتمنى ان تقوم كل البلديات في لبنان كل ضمن نطاقها بواجباتها في هذا المجال. وسيكون لنا كل يوم جولة من هذا النوع في مختلف المناطق اللبنانية من الجنوب الىالبقاعوالشمال وجبل لبنان وبيروت. هذا الموضوع لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالمناطق بل له علاقة بالاقتصاد اللبناني فقط لا غير”.

كما تم إقفال ملحمة لعدم توفر الرخصة القانونية اللازمة، ومحلين لبيع الخضار للسبب ذاته.

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