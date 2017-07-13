3 مليارات مشاهدة لهذه الأغنية !

خسر فيديو كليب أغنية ” غانغام ستايل ” الناجحة جدا للمغني الكوري الجنوبي ساي التي استحالت ظاهرة فعلية عبر الإنترنت لدى صدورها في العام 2012، لقب الشريط الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب.

فبعدما احتفظ بهذا الموقع على مدى 4 سنوات ونصف السنة تراجع شريط فيديو الأغنية إلى المتربة الثانية عبر يوتيوب فيما تصدرت الترتيب أغنية “سيويو أغين” ليوز خليفة وتشارلي بوث. وقد شوهد الفيديو حتى الثلاثاء ملياران و896 مليون مرة.

وهذه الأغنية واردة في فيلم “فاست اند فيوريوس 7” (2015) ويجمع شطراها مشاهد من الفيلم مع موسيقى الراب وهي تحية إلى بول ووكر الممثل في سلسلة الأفلام هذه الذي توفي في حادث سير.

وكان فيديو “غانغام ستايل” الأول الذي يشاهد أكثر من مليار مرة عبر “يوتيوب”. وقد دفع نجاحه مهندسين في الموقع إلى إدخال تعديلات عندما تجاوز عتبة 2,1 مليار مرة التي كانت الحد الأقصى الممكن.

وحققت الأغنية نجاحا هائلا فاجأ حتى مغنيها ساي الذي حقق بذلك شهرة عالمية.

وقد غنى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الكوري الجنوبي أيضا، اغنية “غانغام ستايل” في مقر الأمم المتحدة حتى. وقد تجاوز عتبة المليار مشاهدة 68 شريط فيديو عبر يوتيوب من بينها ثلاثة أشرطة موسيقية فقط.

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