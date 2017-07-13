هذا ما كشفته وحدة مكافحة المخدرات في بعلبك والهرمل

كشفت وحدة مكافحة المخدرات في قوى الأمن، على الأراضي المزروعة بحشيشة الكيف، فتبين أن هناك أراضي مزروعة بالحشيشة في محلة البعول في قضاء الهرمل ومساحتها 130 ألف متر مربع وطول النبتة بين 20 و30 سنتيمترا، وفي عين السوداء في بعلبك ومساحتها 400 ألف متر مربع وطول النبتة بين 40 و80 سنتيمترا.

وتأتي هذه الخطوة من ضمن سلسلة كشوفات تقوم بها وحدة مكافحة المخدرات.

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالحشيشة في البقاع الشمالي 21,215,000 متر مربع.

وتستكمل وحدة مكافحة المخدرات كشوفاتها على الأراضي المزروعة بالحشيشة وأنواع أخرى من المخدرات لاتخاذ القرار المناسب في شأنها بعد مراجعة السلطات المختصة.

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