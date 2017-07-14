مساعد القرضاوي: حصار قطر “يفرق بين المرء وزوجه”!

اعتبر علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يقوده الشيخ يوسف القرضاوي أن حصار قطر “يفرق بين المرء وزوجه”.

فقد رأى القره داغي، في كلمة خلال ندوة عقدت أمس بتركيا تضامنا مع قطر، في الإجراءات المتخذة ضد الدوحة بأنها عقاب لـ”الدول والشخصيات والجمعيات والأفكار” التي ساندت الثورات في مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن.

وانتقد مساعد القرضاوي من وصفهم بـ”مجموعة كبيرة من العلماء الذين كانوا يعلّمون الناس درس الولاء والبراء طوال مائة سنة فإذا بهم يسقطون سقوطاً مريعاً في هذا الدرس العظيم”، لافتا إلى أن ما حدث مؤخرا لقطر كشف هؤلاء.

وأكد القره داغي أن الشعوب العربية والإسلامية لن تصل إلى شيء من ” السيادة والرفاهية والخير” إلا عن طريق ” الإصلاح السياسي والتعليمي والديني”.

يشار أن الدول الأربع الرئيسة المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد صنفت 59 شخصا في قائمة للإرهاب، من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي ترعاه الدوحة.

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