مفاجأة وفاة شقيق الفنانة اللبنانية نايا

فجعت الفنانة اللبنانية نايا بوفاة شقيقها الشاب داني ضو عن عمر 22ناهز عاماً جرّاء إصابته بأزمة قلبية اودت بحياته.

وتظهر منشورات ضو على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” أنها كان يعاني بشكل حاد من هموم الحياة، بخاصة الأعباء المادية.

واشتكى في كلماته من قضاء الانسان حياته في تسديد الفواتير والديون، لعيش يشبه عيش الحيوانات وفق تعبيره.

وقال في منشور اخر إنه لمن المحير ان الانسان المتعلق بالحياة يومب باكراً.

وأضاف في كلام آخر: “عاجلاً ام اجلاً سوف تعرفون لماذا افعل هذه الأشياء فإني ابليس، ما دفع البعض الى الحديث عن شبهة حول الانتحار، إلّا أن الطبيب الشرعي أكّد بعد معاينة جثة أنّ أسباب الوفاة أزمة قلبية.

الى ذلك تظهر متابعة ضفحة نايا الرسمية على تطبيق “انستغرام” أنها تمر بحال غريبة بعض الشيء، وسط تساؤلات المعلقين.

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