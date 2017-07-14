موسكو تدعو لتطبيق هدنة “جنوب سوريا” بمناطق أخرى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إقامة منطقة تخفيف التوتر في جنوب غرب سوريا يجب أن تصبح مثالا لغيرها من المناطق في إدلب وشمالي حمص والغوطة الشرقية.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وفي مؤتمر صحفي الجمعة، قالت إن الوضع في سوريا لا يزال متوترا، إلا أن هناك تغيرات إيجابية تسمح بالأمل في “تحول الأزمة السورية نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وإحلال السلام واستعادة النظام في كافة أنحاء البلاد”.

ولفتت زاخاروفا إلى استمرار المواجهات بين مختلف الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب.

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