إليكم قائمة المرشحين لخلافة “البغدادي”..

كشفت تقارير إخبارية إيطالية ما وصفته بقائمة المرشحين لخلافة، زعيم تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، الذي أشارت مصادر صحفية عديدة إلى أنه قتل في مايو/أيار الماضي.

ونشرت وكالة “آكي” الإيطالية تقريرا عنونته بسؤال “أين سيكون هؤلاء عام 2030”.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمريكية وعراقية، من وصفتهم بالمرشحين لقيادة تنظيم “داعش” في الفترة المقبلة، التي يتوقع أن يتم من خلالها اتباع تكتيكات مرنة لإدارة الجناح العسكري للتنظيم.

وضمت تلك القائمة أسماء عديدة، أبرزها، مثلا اثنين ينتميان إلى جزيرة “لاريونين”، وهما فابيان كلين، 37 عاما، وشقيقه، جان مايكل، 34 عاما.

ومن المفترض أن فابيان يعيش حاليا في سوريا، خاصة بعدما ظهر تسجيل صوتي منسوب إليه يعلن فيه مسؤوليته عن مجزرة باريس.

وتضم قائمة المرشحين لخلافة البغدادي اسمين آخرين، وهما زعيم التنظيم في سوريا، أبو محمد الشمالي، وزعيم التنظيم الإرهابي في ليبيا، جلال الدين التونسي.

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