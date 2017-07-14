50 سنة إضافية للقوات الجوية الروسية في سوريا

أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، إن التصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الروسية السورية حول نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا، سيساهم في دعم الاستقرار في المنطقة بأسرها

وقال شامانوف “إن وجود قاعدتنا العسكرية في هذه المنطقة هو عامل استقرار مهم يحد من الفوضى التي كانت موجودة في سوريا، وكما تساهم القاعدة الروسية في سوريا على وضع حدود تمنع من امتداد الأزمة والحرب السورية إلى مناطق أخرى”.

وأضاف شامانوف “اليوم بعد التصديق على البروتوكول تعتبر روسيا الضامن الحقيقي للاستقرار في المنطقة، ومع استعادة العلاقة مع الأمريكيين ذلك سيساهم في تقوية عوامل الاستقرار في سوريا والمنطقة”.

ووفقا للوثيقة المصدق عليها في مجلس الدوما الروسي، سيتم توفير الدفاع الجوي والأمن الداخلي لسوريا، بالإضافة الى حفظ القانون والنظام في أماكن المحيطة والقريبة من قواعد الجيش الروسي في سوريا، أما مدة الاتفاق فهو لـمدة 49 عاما.

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