الرئيس عون يهنىء ماكرون.. على ماذا ؟

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعلاقات التعاون الممتازة التي تربط بين لبنان وفرنسا، معتبراً أنها ثمرة صداقة متينة، مؤكدا التصميم على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها وإرساء السلام والاستقرار على امتداد الساحة الأورو- متوسطية وفي الشرق الأوسط.

موقف الرئيس عون جاء في برقية وجهها إلى الرئيس الفرنسيايمانويل ماكرونلمناسبة العيد الوطني الفرنسي الذي صادف اليوم 14 تموز. وجاء في البرقية: ” يطيب لي لمناسبة العيد الوطني لبلادكم، أن أتوجه إليكم، باسم اللبنانيين جميعا وأسمي الشخصي، بأطيب التهاني، مرفقة باحر أمنيات النجاح للإصلاحات الكبرى التي تزمعون القيام بها في فرنسا خلال ولايتكم. وإني اغتنم المناسبة لأحيي علاقات التعاون المميزة التي تربط بلدينا، على مختلف الصعد وفي كافة المجالات، وهي ثمرة صداقة متينة جذورها ضاربة في التاريخ. وأود لهذه الغاية أن أعبّر لكم عن تصميمي الراسخ لمتابعة العمل معاً من أجل تقوية هذه العلاقات وتطويرها، وإرساء السلام والاستقرار على امتداد المساحة الأورو- متوسطية وفي الشرق الأوسط. وإنني إذ أكرر لكم أحر تهانيّ، أؤكد لكم، صاحب الفخامة، أسمى تقديري”.

إلى ذلك كانت العلاقات الثقافية والجامعية اللبنانية – الفرنسية محور متابعة الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم، رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى مع وفد من المسؤولين في جامعات فرنسية تتعاون معهم الجامعة الاسلامية ضم: نائب رئيس جامعة ليون2 البروفسور جيم والكر، وممثلة جامعة فرانش كونتيه الدكتورة باسكال برونيه، وممثلة جامعة نيس ياسمينة توابييه ومدير العلاقات العامة في الجامعة الاسلامية الدكتور هاشم الحسيني.

وعرضت الدكتورة المولى للتعاون القائم بين الجامعة الاسلامية والجامعات الفرنسية، وتطور العلاقات الاكاديمية في اختصاصات عدة مثل الحقوق والعلوم السياسية والاعلام والصحافة وادارة الاعمال. واشارت الى اتفاقيات التعاون والشراكة مع هذه الجامعات، ومن نتائجها تحضير منتديات مشتركة انطلاقا من رؤية الجامعة الاسلامية في الانفتاح والتسامح وتبادل الخبرات.

ثم عرض ممثلو الجامعات الفرنسية الاختصاصات التي يتم التعاون فيها مع الجامعة الاسلامية، مركزين على مستوى التعليم الجامعي اللبناني وعلى تبادل الطلاب بين جامعات لبنان ونظيراتها الفرنسية والاستعدادات الدائمة لتعزيز التعاون الثقافي والجامعي.

ورد الرئيس عون مرحبا بالدكتورة المولى والوفد الجامعي المرافق، مؤكدا ان العلاقات اللبنانية- الفرنسية متجذرة عبر التاريخ، والشق الثقافي والتعليمي والتربوي فيها له حضور مميز وتأثير فاعل، ومشددا على ضرورة تطوير هذا التعاون لاسيما في مجال الابحاث العلمية التي تثري المجتمع وتعطي قيمة اضافية للتعليم الجامعي.

واستقبل الرئيس عون البروفسور فيليب سالم الذي بحث معه في آخر ما توصل اليه الطب في مجال مكافحة الامراض المزمنة، كما قدم سالم لرئيس الجمهورية كتابه الجديد ” رسالة لبنان ومعناه” الذي سيوقعه خلال حفل يقام الخميس 27 تموز في متحف سرسق.

وفي قصر بعبدا الاستاذ في كلية ادارة الاعمال في جامعة سان فرنسيسكو الدكتور موفق صيداوي الذي اطلعه على مشاريع جامعية يعمل على تحقيقها مع الجامعات اللبنانية تعود بالفائدة على الطلبة الجامعيين اللبنانيين، لاسيما منهم الطالبات اللواتي يتحضرن للمستوى الجامعي.

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