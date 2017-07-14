لجعفري: لقد دعونا لجنة دولية لزيارة سوريا لمتابعة ممارسات داعش والجماعات المسلحة وقد قبلت الدعوة ثم تراجعت

14 يوليو, 2017 - 3:15 مساءً
14 يوليو, 2017
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