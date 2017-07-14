السورية للطيران تستأنف رحلاتها

14 يوليو, 2017 - 3:19 مساءً المصدر: وكالات
السورية للطيران تستأنف رحلاتها
استأنفت مؤسسة الطيران العربية السورية تسيير رحلاتها الجوية بين مطاري دمشق والقامشلي الدوليين.‏‏
وقالت مديرة مكتب مبيعات المؤسسة بالحسكة نوال الحسين أن الرحلات الجوية انطلقت من جديد بعد توقفها من 2 تموز، وأوضحت أنه نتيجة الإقبال الكبير على الحجز تم وضع أولوية تشمل ذوي الشهداء والحالات المرضية المزمنة والطلاب.
المصدر: وكالات
14 يوليو, 2017

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