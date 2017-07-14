الجعفري: تناولنا السياسيات التوسعية التركية في شمال سوريا وركزنا على المجاز الدموية التي ترتكبها “قوات التحالف الدولي” في الرقة والطبقة

14 يوليو, 2017 - 3:24 مساءً
14 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل