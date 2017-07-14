مفتي الجمهورية شجب منع دخول المصلين الى الاقصى: لمواجهة مخططات استهداف الأماكن المقدسة في القدس وإحباطها

شجب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بشدة، “الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على المصلين في ساحات المسجد الأقصى ومنعهم من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة”، مستنكرا “هذا القرار الصهيوني الغاشم”، ومحذرا من “تداعيات هذه الإجراءات المتطرفة والإرهابية التي تمارسها المجموعات الصهيونية ضد المسلمين في فلسطين”.

وانتقد المفتي دريان “صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحصل من عدوان إرهابي على المسلمين الذين يريدون أن يؤدوا صلاتهم في المسجد الأقصى بسلام وأمان في أرضهم”، داعيا “الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية لنصرة المسجد الأقصى بالمزيد من الدعم، للصمود والتصدي لمواجهة الإجراءات الصهيونية في منع الصلاة في المسجد الأقصى، والإجراءات التعسفية بحق المصلين ومفتي القدس الشيخ محمد حسين وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري”.

وناشد “الدول العربية والإسلامية، خصوصا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومشيخة الأزهر ورابطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية ودولة الفاتيكان، التحرك لحماية المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية والمسيحية لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف الأماكن المقدسة في مدينة القدس وخصوصا المسجد الأقصى، والعمل على إحباطها”.

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