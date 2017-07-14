شريفة: لحل ازمة النازحين السوريين واقرار سلسلة الرواتب

اعتبر الامين العام للاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ حسن شريفة في تصريح اليوم، ان “مسألة النازحين السوريين يجب الا تأخذ الكثير من الوقت لحلها ويجب ان تصل الى خواتيم تصب في مصلحة اللبنانيين والسوريين على حد سواء باعتبار ان ازمة النازحين هي انسانية بامتياز لما يعانيه هؤلاء نتيجة الاهمال الدولي لهم والذي لم يقدم لنا ولهم سوى الكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع”، لافتا الى ان “ازمة النازحين “باتت تشكل عبئا ثقيلا على اللبنانيين بعدما تجاوزت حدود الكم الذي يستطيع لبنان ان يتحمله”.

ولفت الى انه “لولا سهر الجيش اللبناني وعينه على الارهابيين وخططهم لكنا الان نعيش فوضى امنية عارمة ولذلك نحيي الجيش اللبناني والاجهزة الامنية على كل الخطوات التي قامو بها لحماية بلدنا من مخططات ارهابية هدامة للبنان”.

وتطرق شريفة الى الوضع الاجتماعي والاقتصادي مطالبا “بايجاد الحلول لهذه الازمات التي يعيشها المواطن حياتيا ومعيشيا من خلال تقديم المزيد من الخدمات الصحية والتربوية وايضا البيئية والبنى التحتية وكذلك من خلال اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي بات الموظف بكل فئاته ينتظرها على احر من الجمر علها تساعده في تحمل اعباء المعيشة والغلاء المستشري في بلادنا”.

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